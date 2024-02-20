الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس عامين لعاطل تحرش بطالبة في النزهة

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنح النزهة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالحبس عامين بتهمة التحرش بطالبة جامعية في النزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها "س. ا" طالبة، اتهمت عاطل بالتحرش بها أثناء عودتها من الجامعة ومضايقتها وخدش حيائها.

txt

قطعوا بدلة العريس.. حبس المتهمين بالتشاجر مع سيدات بعد التحرش بهن في المرج

txt

القبض على شاب تحرش بفتاة من ذوي الهمم في التبين

وكان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغًا من أسرة طالبة تتهم شخص بالتحرش بها وأنها أثناء سيرها بأحد شوارع بدائرة  القسم تحرش بها عاطل وخدش حيائها وصرخت المجني عليه ليتدخل المارة وأمسكوا به وسلموه للشرطة.

وبمواجهة المتهم اعترف بواقعة التحرش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحرش النزهة التحرش بطالبة تحرش محكمة جنح النزهة

الأكثر قراءة

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة