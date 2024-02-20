الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قطعوا بدلة العريس.. حبس المتهمين بالتشاجر مع سيدات بعد التحرش بهن في المرج

المتهمين
المتهمين

قررت  نيابة المرج  حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، المتسببين في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب واقعة تحرش بسيدات خلال عودتهن من حفل زفاف.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من شخصين الطرف الأول بتعرضهم للضرب من 3 أشخاص وعقرهم من كلب خاص بهم (الطرف الثاني).

وقال المجني عليهم إنهم عاتبوا المتهمين على تحرشهم اللفظي ببعض السيدات خلال عودتهن من فرح بمنطقة مؤسسة الزكاة فهاجموهم بالأسلحة البيضاء "سنجة - شوم" وكلب شرس، ما أدى لإصابتهم بجروح وتقطيع فستان العروس وبدلة العريس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحررت محضرا بالواقعة، وأحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

نيابة المرج الأسلحة البيضاء حفل زفاف قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

حبس عاطل مزق جسد حارس مدرسة بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة