قطعوا بدلة العريس.. حبس المتهمين بالتشاجر مع سيدات بعد التحرش بهن في المرج

قررت نيابة المرج حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، المتسببين في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب واقعة تحرش بسيدات خلال عودتهن من حفل زفاف.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من شخصين الطرف الأول بتعرضهم للضرب من 3 أشخاص وعقرهم من كلب خاص بهم (الطرف الثاني).

وقال المجني عليهم إنهم عاتبوا المتهمين على تحرشهم اللفظي ببعض السيدات خلال عودتهن من فرح بمنطقة مؤسسة الزكاة فهاجموهم بالأسلحة البيضاء "سنجة - شوم" وكلب شرس، ما أدى لإصابتهم بجروح وتقطيع فستان العروس وبدلة العريس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحررت محضرا بالواقعة، وأحالته للنيابة التي تولت التحقيق.