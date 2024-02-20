حبس عاطل مزق جسد حارس مدرسة بكفر الشيخ

أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، اليوم، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل حارس أمن بسلاح أبيض خلال ضبطه وهو يسرق المدرسة.

ولقى حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم الإعدادية بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه طعنًا بمطواة من مسجل شقى خطر، أثناء سرقته للمدرسة.

وكان محمد مصطفى أبوالهوى، حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم الإعدادية بمركز دسوق قد فوجئ أثناء حراسته للمدرسة بأحد اللصوص يسرق محتويات المدرسة، وتعرف عليه ويدعى "ه. ا"، مسجل شقى خطر، وتمكن من الامساك به وضبطه وبحوزته المضبوطات، واستغاث ببعض الأهالى حتى لا يهرب منه، إلا أن اللص طعنه عدة طعنات نافذه أردته قتيلًا وفر هاربًا.

وتم ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.