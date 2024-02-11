الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 21 محضرا تموينيا للمخالفين ببلطيم وقلين في كفر الشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن بمشاركة إدارة التموين والصحة والطب البيطري، بمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا تضمنت "5 محاضر عدم إعلان أسعار، عدد 3 محاضر نظافة، وعدد 3 محاضرعدم وجود شهادة صحية" وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

تحرير محاضر للمخالفين في قلين 

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أيضا أنه يتابع جهود الحملات التموينية للرقابة والتفتيش على المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية بمدينة قلين وذلك لضبط الأسواق والأسعار ومحاربة الغلاء وجشع التجار وضبط السلع غير الصالحة بالأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتأكيد بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

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وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 10 محاضر متنوعة، تضمنت محاضر "نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام بالتعليمات، نظافة، شهادة صحية" تحت إشراف اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وجاري عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

مركز بلطيم مركز قلين حملة تموين محافظة كفر الشيخ محاضر تموين

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