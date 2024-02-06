محافظ كفر الشيخ: 64 قافلة طبية عالجت بالمجان 75 ألف مواطن خلال 2023

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تنفيذ 64 قافلة طبية مجانية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وتم خلالها الكشف وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان لـ 75 ألف و566 مواطن، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال 2023.

تفاصيل القوافل الطبية عام 2023

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم الكشف على عدد 17220 مواطن بعيادة الباطنة، و21495 طفل بعيادة الأطفال، و2154 مواطن بعيادة الأنف والأذن، و3706 سيدة بعيادة النساء، و4103 مواطن بعيادة الرمد، و14812 مواطن بعيادة الجلدية، و3865 مواطن، بعيادة الأسنان، و3591 مواطن بعيادة المسالك، و9979 مواطن بعيادة العظام، 2845 مواطن بعيادة الجراحة، و2602 سيدة بعيادة تنظيم الأسرة، مؤكدًا أنه تم صرف الأدوية والعلاج بالمجان للمرضى المستحقين بمختلف التشخيصات المرضية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لعدد 4991 مواطن، وفيما يخص الفحوصات الطبية فقد تم إجراء عدد 5720 تحليل طفيليات، و4512 تحليل لأمراض الدم، و906 أشعة عادية x-ray لحالات العظام والأسنان، كما بلغ عدد حالات الإحالة للمستشفيات 1540حالة لإستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية أو لإستخراج قرارات نفقة الدولة.



ومؤخرا، فقد نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية شالما البلد بمركز سيدي سالم وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علي مدار يومين متتاليين.

تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 12 عيادات تخصصية تضم 11 تخصصات طبيه مختلفة مثل: ( الباطنة العامة، والمسالك، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، اسنان)، وقد استفاد من خدمات العيادات 1559 مواطن خلال اليومين.



كما تم أيضًا إجراء 250 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 57 حالة أشعة (ما بين أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية)، كما تم تقديم الندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 727 مواطن.



وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"،فقد تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري) لعدد 100 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية ل10 مرضى، كما تم تحويل 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.