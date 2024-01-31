إجراءات مكثفة لمواجهة السيول والطقس السيئ في كفر الشيخ

اتخذت محافظة كفر الشيخ إجراءات مكثفة استعدادا لتوقعات طقس سيئ يضرب المحافظة قد يصل لدرجة السيول، إذ تم إعلان حالة الطوارئ على مستوى المحافظة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز لمتابعة الأوضاع أولا بأول.

حملات على محطات الصرف الصحي

وأجرى رؤساء المراكز، جولات ميدانية لمحطات الصرف الصحى تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ففي مركز دسوق، فقد كلف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى للقيام بجولات لمحطات الصرف الصحى بنظاق مركز ومدينة دسوق للوقوف على سير العمل بها وتواجد النوتيجية الليلة وتشغيل المحطات بكامل طاقتها واتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لمواجهة اأمطار والسيول.

وفي مركز ومدينة بلطيم، فقد كلف اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم، جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتواجد الميداني لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع المدينه والقري، مشددا علي تواجد النواب ورؤساء الوحدات المحليه بالقري فضلًا عن الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع والمتابعة على مدار الساعة ورصد أي أماكن متضررة من تجمعات مياه الأمطار.

كما شدد رئيس المدينة، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة والقرى، موضحًا أن غرفة عمليات الفرعيه بالمدينة مستمرة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية وفي انعقاد بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم مياه الأمطار.

كما وجه المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوى، والجاهزية على مدار اليوم لجميع معدات وسيارات كسح المياه، وكذلك منع إجازات السائقين خلال الأيام القادمة، ووجه أيضا بالتعامل الفوري مع مياه الأمطار فور سقوطها، والتواصل مع جميع المواطنين، وحل مشاكل تراكمات المياه إن وجدت بنطاق حي شرق وغرب، وقرى مركز كفر الشيخ.

كما وجه رئيس المركز والمدينة غرفة عمليات الوحدة المحلية بكفر الشيخ باستقبال شكاوى المواطنين وتحويلها للمسئول التنفيذي المختص على الفور كلٌ في نطاق عمله، مهيبا بالمواطنين بعدم لمس أو الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار حفاظًا على سلامتهم، والعناية بجميع الأطفال.