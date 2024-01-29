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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل معرض الأثاث المنزلي المجاني بكفر الشيخ

معرض الأثاث المنزلي
معرض الأثاث المنزلي المجاني بكفر الشيخ

أكد عادل درغام، مدير مشروعات جمعية الأورمان في كفر الشيخ والتي تعد إحدى الجمعيات الأهلية المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أنه سيتم تنظيم معرض الأثاث العيني لتوزيع الأثاث المنزلي مجانًا على غير القادرين، لرفع المعاناة عن أهالي المحافظة وتحديدًا أهالي عدد من قرى مركز سيدي سالم الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية في الحادية عشر ظهرًا.

  • الرئيس السيسي يقف بجانب البسطاء

وكشف "درغام" خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا النوع من المعارض يأتي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع المواطنين محدودي الدخل والبسطاء دومًا نصب أعينه ويعمل بشكل دائم على رفع المعاناة عن كاهلهم، لافتًا أن معرض الأثاث المنزلي الذي سيقام اليوم سيخدم أهالي ٥ قري بمركز سيدي سالم وهم: شوغي، شمس الدين، القصابي، أبو عوض، العفيفي.

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وأوضح "درغام" أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وعزب وقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، والعمل على دعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن المحافظة.

ومؤخرًا، فقد أطلقت جمعية الأورمان حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتي تستهدف توزيع الآلاف من سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة كفرالشيخ لمجابهة فصل الشتاء.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى كفرالشيخ برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

قرية شوغي الرئيس السيسي التحالف الوطني جمعية الأورمان الأثاث المنزلي

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