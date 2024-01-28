بمشاركة 50 شابًا وفتاة.. ندوة حول "نشر ثقافة العمل الحر" في كفر الشيخ

نظَّمت إدارة شباب بيلا بمحافظة كفرالشيخ، ندوة تثقيفية بمركز شباب بيلا، تحت عنوان "نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب" اليوم الأحد، بحضور 50 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، وذلك تشجيعًا للشباب للبدء في العمل الجاد للنهوض باقتصاد الوطن، ودفع عجلة الإنتاج، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

حلول مبتكرة مع مستجدات سوق العمل

من جهته، أوضح حسام الأطير، محاضر الندوة، في كلمته رؤية الدولة المصرية للحد من البطالة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تعزيز الابتكار، والإخلاص فى العمل بين فئات الشباب من الجنسين بمراحلهم المختلفة، وإيجاد حلول مبتكرة وجديدة تناسب المستجدات في سوق العمل، واختيار المشروع المناسب حسب كل منطقة واحتياجتها.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى ضرورة سعى الشباب للعمل فى القطاع الخاص، لضمان فرصة عمل تكون مصدر دخل ثابتا لهم، لافتا إلى تشجيع الدولة للشباب على إقامة مشروعات صغيرة، ومتوسطة، ومتناهية الصغر، والعمل على تنميتها، والاهتمام بالمشروعات الحرفية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التأكيد على الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي تطال كل دول العالم والتي تسعي مصر للتغلب عليها بكل الطرق والسبل الممكنة.

قدَّمت فعاليات اللقاء بمركز شباب بيلا بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة محمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب.