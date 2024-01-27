نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024.. آخر أخبار النتائج هنا

أكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن أعمال رصد درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تسير بانتظام وعلى قدم وساق منذ بدايتها، لافتًا إلى أن المصححين على وشك الانتهاء من تصحيح جميع المواد وبدأت بالفعل عمليات رصد وجمع الدرجات في بعض المواد

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

وأوضح وكيل الوزارة، حرص الوزارة والمديرية على تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة، مضيفا أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، سيكون عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات واعتمادها من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ونشرها على موقع المديرية بالاسم ورقم الجلوس في غضون أيام.

فيما أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ فور انتهاء عملية التصحيح والرصد والمراجعة، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لازالت مستمرة ويسعي المعلمين جاهدين على التصحيح بكل دقة لينال كل طالب حقة دون الوقوع في أي أخطاء أثناء التصحيح أو الرصد.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ

وشدد محافظ كفر الشيخ على متابعته لإجراءات تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة، حيث أكد على أن جميع الإجراءات تتم على قدم وساق وفق للإجراءات الاحترازية التي تراعى مصلحة الطلاب أولًا وذلك بدءا من تحديد موعد الامتحانات حتى انتهاء إجراءات التصحيح، وأنه عند الانتهاء من كافة إجراءات التصحيح سوف يتم تصعيد جميع الكشوفات إلى مكتب المحافظ ليتم اعتماد النتيجة رسميًا ورصدها للطلاب إلكترونيًا لتصبح في متناول أيديهم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

كما أكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الأهم الدقة وليس في سرعة التصحيح واستخراج النتيجة جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وللحصول علي النتيجة يرجي الدخول علي الرابط الأتي: http://www.kafrelsheikh.gov.eg/SitePages/default.aspx

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