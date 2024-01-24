"بيكشف مجانا على أهل قريته". وفاة "طبيب الغلابة" بكفر الشيخ

توفي الدكتور حاتم عبد الحميد عامر، طبيب الأمراض الصدرية ومدير إدارة التدريب بمديرية الصحةبمحافظة كفر الشيخ، والذي لقب بطبيب الغلابة لكشفه على أهل قريته "دقلت" بمحافظة كفر الشيخ مجانا طيلة فترة عمله والكشف على المواطنين في أماكن أخرى غير قريته بأجر رمزي لا يتعدى الـ 40 جنيها، ووافته المنية بعد وعكة صحية تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية، وسيتم دفنه بمسقط رأسه بقرية دقلت وسط جنازة مهيبة يحضرها أهالي القرية.

الكشف مجانا على أهل قريته عرفانا بالجميل

فيما أكد عبد العزيز الفقي، أحد أهالي القرية، أن وفاة الدكتور حاتم عبد الحميد جاء صدمة للجميع وأن ما كان يفعله من الوقوف بجانب البسطاء وغيرهم من أهالي القرية دفع الجميع إلى حبه واحترامه، فقد كان لا يأخذ ثمن تذكرة الكشف من أهالي القرية عرفا منه بالجميل عليه وأيضا مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف الفقي، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الدكتور حاتم كان يعد من أشهر أطباء الأمراض الصدرية بالمحافظة وكانت سيرته الحسنة تسبقه من حيث عمله أو أخلاقه وهو ما دفع كافة مرضاه من أهالي القرية أو غيرها إلى احترامه.

فيما نعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد شقوير، الدكتور حاتم عبد الحميد، وجاء نص بيان النعي كالآتي: "يتقدم وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، ووكيل مديرية الشئون الصحية دكتور محمد أبو السعد، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بخالص التعازي بوفاة المغفور له، اللهم اسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".