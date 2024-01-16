الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ثاني أكبر محمية طبيعية بمصر.. "بحيرة البرلس" بكفر الشيخ معقل 700 نوع من الطيور البرية

بحيرة البرلس
بحيرة البرلس

تقع محمية بحيرة البرلس الطبيعية في نطاق محافظة كفر الشيخ ويبلغ طول البحيرة حوالي 65 كم تقريبا ويتراوح عرضها ما بين 6 إلى 17 كم أى بمتوسط عرض 11 كم وتبلغ مساحتها حوالي 460 كم مربع وبحيرة البرلس متوسطة الملوحة ومتصلة بالبحر المتوسط عن طريق فتحة طبيعية تسمى بوغاز البرلس يقع في أقصى الشمال الشرقي للبحيرة وتاريخيا.

 

بحيرة البرلس مهمة لتكاثر الطيور المائية

يقول الحاج محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس، إن الغرض من إعلان المحمية سببه الأساسي أهمية البحيرة كموقع فريد لتكاثر الطيور المائية سواء على المستوى المصري أو العالمي، كما أنها تمثل أحد المسالك الرئيسية لهجرة الطيور في العالم، وتعتبر منطقة البرلس من أغنى مناطق مصر في تنوع الطيور بها حيث يتواجد بها أكثر من 700 نوع معروف من الطيور منها 7 أنواع مهددة بالانقراض عالميا، إذ أن بحيرة البرلس هـي ثاني أكبر البحيرات الشمالية في مصر بعد بحيرة المنزلة من حيث الحجم والمساحة وإنتاجية الثروة السمكية.

وأضاف شرابي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من حيث الحياة النباتية بالمحمية فإن محمية البرلس تعتبر من أغنى المناطق في تنوع أنواع النباتات وأيضا في عشائرالنباتات المتميزة لأنواع البيئات المختلفة وقد تم تسجيل عدد 388 نوعا منها 197 نوعا مــن النباتات الزهريــة منها عدد 97 معمرة وعدد 100 حولية وعدد 11 نبات مائي ونوع واحد من السرخسيات المائية هو الأزولا وتسود الحشائش أنواع النباتات عموما في المحمية ممثلة بحوالي 35 نوع من أعداد النباتات الكلية، وقد تم تسجيل 3 أنواع متوطنة هي الرطريط الأبيض وينتشر في أمــاكن كــثيرة بالمحمية والخردل البري وهـونبات حولي موجود فقط في جزيرة الكوم الأخضر بالبحيرة والجعضيض كما تنتشر بالمحمية أشجار النخيل والزيتون والتين والجوافة.

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وتابع شرابي، أنه من حيث الحياة الحيوانية بالمحمية فقد تم تسجيل 332 نوع حيوانات منها 48 نوعا من الهائمات الحيوانية في بحيرة البرلس تمثل الثلاث مجموعات الرئيسية للهائمات وهي العجليات 34 نوع ومجدافية الأرجل 7 أنواع وخيشومية الأرجل 7 أنواع بينما 10 أنواع من الهائمات البحرية قد اختفت تماما بينما ظهر 18 نوع من هائمات المياه العذبة لم تسجل من قبل في البحيرة، وأيضا قد تم تسجيل 33 نوع من كائنات القاع،  أما الأنواع البحرية والتي كانت قد سجلت خلال الثمانينيات فقد كانت 8 أنواع فقــد اختفت تماما خلال السنوات القليلة الأخيرة ولم يبق إلا أصداف بعض الرخويات البحرية، وقد تم أيضا تسجيل عدد 23 نوعا من العقارب والعناكب إلي جانب 94 نوعا من الحشرات وحوالي 33 نوعا من الأسماك و22 نوعا من البرمائيات والزواحف وحوالي 93 نوعا من الطيور وتم التعرف على حوالي 14 نوعا من الثدييات.

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الطيور البرية بحيرة البرلس محافظة كفر الشيخ أسماك البرلس طيور البرلس

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