محافظ كفرالشيخ: رفع 1120 طن قمامة وكسح مخلفات الأمطار من الشوارع

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، شن حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، حيث أكد رفع 1120 طن قمامة من الشوارع.

حملات نظافة بالمدن والمراكز

وتابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ في رفع 180 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى المرور على كل القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، فضلًا عن استمرار العمل على رفع مستوى الخدمات والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، في حملات النظافة برفع 85 طن مخلفات قمامة، بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى من بينها "قرى محلة دياى، كفرمجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفرالعرب"، بالإضافة إلى المرور على كل القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف، بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

كما تابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 77 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة إلى المقلب الوسيط، ومن ثم إلى المقلب العمومى، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكسح تجمعات الأمطار، وكذلك رفع الناتج اليومي الذى بلغ 59 طنًا، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وكذا إزالة الحشائش ورفع كل المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، برفع 90 طن قمامة بقرى ومدينة قلين.

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، في حملات النظافة والإشغالات ورفع 66 طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلًا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، وما زال العمل مستمرًا على مدار الساعة حتى الانتهاء من أعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذى بلغ 95 طنًا من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، الحملات اليومية لضبط الأسواق والمرور على المحال والمنشآت التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة وائل فرج، في حملات لإزالة المخلفات والقمامة ورفع الإشغالات من نهر شوارع المدينة، وتم رفع 75 طن قمامة، فضلًا عن إزالة التعديات فى الشوارع والميادين وإزالة الإعلانات غير المرخصة، والعمل على توفير بيئة نظيفة للمواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، برئاسة أيمن خلف الله، في أعمال النظافة العامة ورفع 76 طنًا من تراكمات القمامة أولًا بأول بشوارع المدينة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتعديات امام المحلات بكل أنواعها، وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم، وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، برئاسة جمال يونس فى أعمال النظافة العامة والإنارة، والاهتمام بكل شوارع مدينة سيدي غازي، من حيث تجميع القمامة من النقاط الثابتة، وتم رفع 50 طن قمامة، من وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، ومن الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بموقف سيدى غازي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفرالشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 87 طن قمامة بمدينة وقرى الحامول، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.