الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

والد الشناوى: ابنى جاهز ومنتخب مصر هيفوز 2- صفر

الكابتن محمد الشناوي
الكابتن محمد الشناوي

أكد السيد الشناوي، والد محمد الشناوي، حارس مرمي منتخب مصر، ابن مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، أن نجله استعد جيدًا للمشاركة مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا.

وقال الشناوي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يتوقع الفوز 2 - صفر لصالح منتخب مصر خلال مباراة اليوم، والذي سيكون ابنه هو حارس مرمي المنتخب، داعيًا الله أن يكون الفوز حليفًا للمنتخب المصري الذي يدخل الفرحة والبهجة على قلوب المصريين.

txt

رئيس “كفر الشيخ” يجتمع برؤساء الأحياء والتنفيذيين لبحث تطوير الخدمات

وتستعد مراكز شباب وأندية محافظة كفرالشيخ، لاستقبال الجمهور لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية على ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

كأس أمم إفريقيا محمد الشناوي منتخب مصر السيد الشناوي كفر الشيخ

الأكثر قراءة

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلى عن الدورى التركى (خاص)

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر ضد موزمبيق فى أمم إفريقيا

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

تردد القناة الجزائرية الرياضية وكيفية ضبطها على الريسيفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة