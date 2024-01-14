والد الشناوى: ابنى جاهز ومنتخب مصر هيفوز 2- صفر

أكد السيد الشناوي، والد محمد الشناوي، حارس مرمي منتخب مصر، ابن مركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، أن نجله استعد جيدًا للمشاركة مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا.

وقال الشناوي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه يتوقع الفوز 2 - صفر لصالح منتخب مصر خلال مباراة اليوم، والذي سيكون ابنه هو حارس مرمي المنتخب، داعيًا الله أن يكون الفوز حليفًا للمنتخب المصري الذي يدخل الفرحة والبهجة على قلوب المصريين.

وتستعد مراكز شباب وأندية محافظة كفرالشيخ، لاستقبال الجمهور لمشاهدة مباريات المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية على ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.