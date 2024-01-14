رئيس “كفر الشيخ” يجتمع برؤساء الأحياء والتنفيذيين لبحث تطوير الخدمات

التقى المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، برئيسا حي شرق وغرب كفر الشيخ، وعدد من التنفيذيين بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، حيث وجه ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بحي شرق وغرب المدينة، والجاهزية الكاملة لجميع معدات النظافة، وكذلك المتابعة المستمرة على مدار اليوم لاستكمال أعمال المشروعات والتطوير والرصف بالمدينة، مشيدًا بما قام به جميع التنفيذيين أمس بمستوى النظافة العامة، ومطالبتهم بالمزيد من الجهد.

تنظيم العمل الإداري بالوحدة المحلية

وأكد عيسى، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإعادة تنظيم العمل الإداري بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، ورفع مستوى تقديم جميع الخدمات للمواطنين، شاملة النظافة والتجميل، والمرافق، ومتابعة أعمال التطوير والمشروعات، والخدمات المميكنة الإليكترونية، ولقاء المواطنين وحل مشاكلهم.

وفي نفس السياق وجه رئيس المركز والمدينة، بالإهتمام برفع كفاءة النظافة بحي شرق وغرب كفر الشيخ بجميع المناطق والشوارع، والتقسيمات، وحل مشاكل المواطنين المتعلقة بتراكمات القمامة، وطفح مياه الصرف، مشددًا على رفع الإشغالات من جميع المناطق الحيوية بالمدينة، والمتابعة المستمرة من قبل مساعدو رؤساء الأحياء لجميع الباعة الجائلين، وكذلك التعديات من قبل بعض أصحاب المحلات والمعارض على حرم الشوارع العامة، والتعامل الفوري مع جميع الإشغالات، وتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن للخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية بكفر الشيخ، والتواصل مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريق الهواتف المحمولة وحل مشاكلهم أولًا بأول.



وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بأننا سنعمل كأسرة واحدة وفريق واحد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمركز ومدينة كفر الشيخ، وأن رضا المواطنين هو هدف سامي يستحق منا بذل الجهد وأن خدمة المواطنين وحل مشاكلهم هو الهدف الرئيسي للعمل خلال الفترة القادمة، متمنيًا التوفيق للجميع.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفه، رئيس حي غرب، وعاطف عاصي، السكرتير العام لحي غرب كفر الشيخ، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية، وعبد العزيز جمعه، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ومحمد عطيه، مساعد رئيس حي شرق للنظافة، وعبد الخالق أبو عيده، مساعد رئيس حي غرب للنظافة، وجلال مخيمر، مساعد رئيس حي شرق لشئون الإشغالات والإزالات، وعمار الكرش، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والإشغالات، وحسام عطية، مساعد رئيس حي شرق لشئون الخدمات والمرافق، وحسين الزواوي، مساعد رئيس حي غرب لشئون الخدمات والمرافق، وعادل عيد، مدير إدارة المشاتل والمنتزهات.