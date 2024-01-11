الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ يناقش آلية توفير نواقص الأدوية فى المستشفيات

الاجتماع
الاجتماع

قام الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بعقد اجتماع بديوان المديرية تناول خلاله التعريف بمنظومة الشراء الموحد والربط الإلكتروني بين المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.


كما ناقش وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، وضع آلية لتوفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، وقد صرح بأن عقد هذا الاجتماع جاء في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


من جانبه، فقد أكد وكيل الوزارة، ضرورة التواصل بين جميع مديرى الإدارات الصحية والمستشفيات وبين مسئولى الشئون المالية للحصول على أعلى مستوى من الحرفية فى التعامل مع ما يواجههم من مشكلات مالية وللتغلب على صعوبات الشراء الموحد.


وفي وقت سابق، قام الدكتور محمد شقوير، بزيارة مستشفى كفر الشيخ العام، تأتي هذه الزيارة في إطار جهوده الدءوبة لمتابعة العمل في المستشفيات وضمان تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة للمواطنين.

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وخلال الزيارة، قام بالاطلاع على سير العمل في المستشفى وتفقد الأقسام المختلفة، والتأكد من توفر الإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الكاملة، كما استمع إلى مشاكل واحتياجات العاملين في المستشفى ووعدهم بتقديم الدعم اللازم لحل تلك القضايا.


يأتي ذلك تنفيذ هذه المرورات المفاجئة في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان التزام المستشفيات بالمعايير الصحية، وتعكس الحملات المفاجئة التي يقوم بها دكتور محمد شقوير التزامه القوي بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيق تطلعات القيادة السياسية في تحسين القطاع الصحي بكفر الشيخ.


وتعكف وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجهات المعنية على تعزيز البنية التحتية الصحية، وتحسين الخدمات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، وتؤكد أهمية تكاتف جميع الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الصحة.

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