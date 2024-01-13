السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتائج مسابقة الأبحاث الاجتماعية حول تطور الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقى

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، نتيجة مسابقة الابحاث الاجتماعية بالجامعة، بعنوان (تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل الشباب والمجتمع)، والتى نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور  رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإشراف الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.


 الاهتمام بالأنشطة الطلابية 

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي، موضحًا أن المسابقة تهدف الى دعم روح التنافس بين طلبة الجامعة، وتنمية الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في المجتمع والمستقبل، واكتشاف نماذج إيجابية ذات طليعة علمية وثقافية واجتماعية.

 تعليم الطالب أساسيات البحث العلمي

ومن جهته؛ أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقة تستهدف تعليم الطالب أساسيات البحث العلمى؛ بدايةً من كيفية صياغة الأسئلة البحثية، انتقالًا إلى تعليمه كيف يقرأ مقالًا بحثيًّا، ويعثر على نقطة بحثية للدراسة والكتابة العلمية، وتعليمه المشاركة في ورقة بحثية، واكتساب القدرة على التفكير بشكل علمى سليم، واتباع خطوات التفكير العلمى.


نتائج المسابقة

وأسفرت نتائج المسابقة على فوز الطالب عمر إبراهيم العشري كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الأول، وحصول الطالب أحمد إبراهيم البيلي كلية الحقوق على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الطالبة آيه عاطف حمدان كلية الحقوق، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

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