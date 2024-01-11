الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كسح مياه الأمطار من مصيف بلطيم بكفر الشيخ

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش والانتهاء من سحب مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وطفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

التعامل السريع مع التغيرات المناخية

وكلَّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، ورفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صافيات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تميت تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على مدار الساعة.

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وأوضح اللواء جمال نور الدين، أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تتابع الوضع أولًا بأول للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث. 

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار والذي يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

فيما أهابت محافظة كفرالشيخ، بالمواطنين عدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كل وسائل الأمان، وبخاصة في المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

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