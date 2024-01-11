الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة كفرالشيخ" تنظم قافلة مجانية بـ"النوايجة" ضمن "حياة كريمة"

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية في قرية النوايجة بمركز دسوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك على مدار اليومين الماضيين، ويأتي ذلك بتوجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وتعليمات الدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة.
 

الكشف على المواطنين مجانًا

تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات  تخصصية تضم 10 تخصصات طبية مختلفة مثل: (الباطنة العامة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن). 

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وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، أنه قد استفاد من خدمات العيادات 1646 مواطنًا خلال اليومين، كما تم أيضًا إجراء 109 تحاليل طبية بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء ١٠٥ حالات أشعة (ما بين أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية)، كما تم تقديم ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 837 مواطنًا.


وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه في إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، قد تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري) لعدد 95 مواطنًا خلال القافلة.


بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ4 مرضى، وتم تحويل عدد 6 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
حيث تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وفي الختام، فقد تقدمت أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بالشكر والتقدير للإدارة الصحية بمركز دسوق، وإدارة مستشفى دسوق العام، والمجلس المحلي لمركز ومدينة دسوق، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.

حياة كريمه صحة كفر الشيح قرية النوايجة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ

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