"صحة كفر الشيخ": مناقشة عمل دور إضافي بمستشفى فوه المركزي

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اجتماع أعضاء مجلس أمناء مستشفى فوة المركزي، بمكتب مدير المستشفى، لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد شقوير، وأعضاء المجلس، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

محاور الاجتماع

وتناول جدول الأعمال عددًا من المحاور المهمة، أبرزها: عرض ما تم إنجازه في الفترة الماضية، وأشغال الأقسام التي تم تطويرها، وانجازات عمل فريق للرقابة الداخلية بالمستشفى منذ شهر مايو الماضي لمتابعة عمل تلك الأقسام، ومناقشة سبل زيادة عدد العيادات الخارجية بالمستشفى عن طريق استقطاع جزء من حديقة المستشفى.

كما تمت مناقشة إنشاء مكان جديد شباك تذاكر للمستشفى بديلا للمكان القديم ليعمل أثناء فترة الهدم لقسم الاستقبال والداخلي، وعمل عيادة للاعتلال الكلوي، ومناقشة خطة تطوير المستشفى، خاصةً الأقسام الاستقبال والداخلي، وامكانية مخاطبة هيئة الابنية لسرعة انجاز الأمر.

وكذلك مناقشة إمكانية عمل دور إضافي للمستشفي للتوسعة الرأسية، حيث أن السكان تتزايد والمكان ثابت، والموافقة علي عمل معمل ميكرو بيولوجي للمستشفى خلال فترة التجديد لقسم الداخلي.

ووافق أعضاء مجلس الأمناء على جميع الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كما تم تكليف إدارة المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، أن هذه الاجتماعات الدورية لأعضاء مجلس الأمناء، تهدف إلى مناقشة كافة الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المستشفى، والعمل على حلها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

ولفت إلى أن المستشفى يشهد حاليًا أعمال تطوير شاملة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، موضحًا أن هذه الأعمال تشمل تطوير الأقسام الداخلية والاستقبال والطوارئ، وإنشاء مبانٍ جديدة، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.