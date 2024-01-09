تحرير 28 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة في "بيلا" بكفر الشيخ

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع إدارة التموين، من تحرير 28 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبي رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي،مدير إدارة تموين بيلا.

تحرير 28 محضرًا للمخابز المخالفة

وحررت الحملة 28 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 22 محضرا للتلاعب فى الموازين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وجري تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.