"أسرتك ثروتك".. مركز إعلام دسوق ينظم ندوة عن تنمية الأسرة المصرية

نظم مركز إعلام دسوق بمحافظة كفر الشيخ، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بالتنسيق مع العلاقات العامة، ندوة بحديقة الاسرة والطفولة بعنوان "أسرتك ثروتك"، وذلك بهدف الى تنمية الأسرة المصرية وتحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي للأسرة لمواجهة أبعاد المشكلة السكانية.



حاضر في الندوة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية والاعلامين والخدمة العامة ، بدأت الندوة بكلمة لمدير مركز الاعلام رضا الخطيب تلاها كلمة اللواء رئيس المركز والمدينة.

النمو السكاني السريع يسبب ضغوطًا على الموارد والخدمات الأساسية

وأدارت اللقاء غادة الفطايري، مسؤولة البرامج والأنشطة الاعلامية، وبدأت بكلمة عن الزيادة السكانية في مصر كانت واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد، يتسبب هذا النمو السكاني السريع في الكثافة السكانية العالية وضغوطًا على الموارد والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية في السنوات الأخيرة، تُبذل الدولة جهود لمعالجة هذه المشكلة من خلال حملات توعية للتحكم في النمو السكاني وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.



تحسين الخدمات العامة مثل النقل والطاقة

و أكد المتحدثون في الندوة، أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة حرصت الدولة المصريةمن خلالها"، على تحسين الخدمات العامة مثل النقل والطاقة، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية عالية الجودة عن طريق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية، وتشجيع الاستثمارات ودعم القطاع الخاص لزيادة فرص العمل لشباب الخريجين، وأيضا تعزيز فكرة الابتكار وتطبيق التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

تشجيع ريادة الأعمال للمرأة

فقد قامت الدولة المصرية بتشجيع ريادة الأعمال للمرأة وتعزيز دورها في القيادة.

كما اتاحت الدولة التمويل والتمكين المالي للمرأة للمساعدة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على سبيل المثال إطلاق مبادرة " كياني حرفتي" وهي مبادرة وطنية تعمل على تمكين الاقتصاد وتخفيف الاعباء المالية.

دور المرأة في بناء ونهضة المجتمع

كما تحدث الدكتور خميس عامر، استاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية عن دور المرأة في بناء ونهضة المجتمع، إذ كانت المرأة قبل الإسلام بين خيارين إما أن تعيش ذليلة مهانة وإما أن تدفن حية في التراب فجاء الإسلام وكرمها وحفظ عليها حياتها وكرامتها.

وأضاف تلعب المرأة دورًا مهمًا وأساسيا في بناء ونهضة المجتمع أولًا من خلال الاهتمام ببيتها والعمل على تربية أولادها تربية صالحة فتخرج لنا جيلا صالحا واعيا ينفع نفسه ويعمل على رقي ونهضة وطنه، كما أن دور المرأة في بناء المجتمع لا يتوقف عند الاهتمام ببيتها فقط بل أباح لها الإسلام أن تخرج للعمل النافع بشرط ألا يتعارض ذلك مع دورها المهم في بيتها وألا يؤثر على تربيتها لأولادها فينبغي عليها أن توازن بين بيتها وعملها.

كما أن للمرأة دور مهم في بناء المجتمع من خلال المشاركة السياسية والتفاعل مع القضايا التي تهم الوطن فالمرأة ليست شيئا مهملا ولا كمالة عدد ولا أبالغ إن قلت أن دور المرأة في بناء ونهضة المجتمع يفوق دور الرجل فالأم كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.