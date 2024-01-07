الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة بعنوان "الفتنة بين الناس" ضمن برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بكفر الشيخ

الندوة
الندوة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج «الرواق الأزهرى للطفل والأسرة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب المجاز الشرقي، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «الفتنة بين الناس ».برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ

تفاصيل الندوة التي تحذر من الفتن وأسبابها

حاضر الشيخ محمد السيد توفيق  ،ممثل عن الأزهر ندوه بعنوان «الفتنة بين الناس »  جاءت نصوص الكتاب والسنه  تحذر من الفتن وأسبابها ودواعيها،وهذه الفتن لها أثر سلبي كبير على الفرد والمجتمع والأمم، وأعظمها تأثيرا ما كان في الدين،ثم فى العقل،ثم فى النفس.وظهور الفتن وانتشارها من علامات فساد الزمان والمكان التى ظهرت فيه،وهذه الفتن تشتد يوما بعد يوم.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ برنامج رواق الطفل والأسرة يُنفذ فى دورته الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ.

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وكيل "رياضة كفر الشيخ" يبحث تطوير أداء مراكز الشباب والأندية

ويأتي ذلك ضمن الندوة السابعة  من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها  على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وأيضا متابعة الدكتور أحمد سعد عقل مدير إدارة الرواق الأزهرى  ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، مجدى التهامى مدير إدارة شباب الحامول وفريق العمل بمركز الشباب.

الرواق الأزهري شباب كفر الشيخ الطفل والأسرة الشباب والرياضة محافظة كفر الشيخ

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