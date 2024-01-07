مركز "استدامة" بكفر الشيخ يسهم ببرامج تدريبية ضمن خطة التنمية المحلية 2023-2024

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار التعاون والشراكة الاستراتجية بين مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة ومركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدريبي لمحافظة كفر الشيخ، وفي سابقة هي الأولى من نوعها يسهم مركز استدامة بعدد من برامجه النوعية في خطة تدريب الوزارة خلال العام التدريبي 2023-2024.

بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري

أكد محافظ كفرالشيخ، على مواصلة خطط المحافظة في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والتي تولي وافر الاهتمام لبناء جهاز إداري كفء وفعال، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لاستراتيجية الدولة ببناء الإنسان المصري.

من جهته، قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إن مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة بصدد إطلاق النسخة الأولى من برنامج "مكين" لتأهيل ورفع كفاء مديري مكاتب نواب المحافظين خلال الفترة من 7 حتى 17 يناير الجاري بالتنسيق مع مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة والمصمم خصيصًا من قبل مركز استدامة لتلك الفئة المستهدفة بمحاور تخصصية ومهنية تشمل "بناء وإدارة فرق العمل، استراتيجيات ادارة الأزمات واستمرارية الاعمال، متابعة المشروعات بنظام Power BI، اتيكيت وأسس إدارة الاجتماعات الحكومية وغيرها من المحاور".

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أن مركز استدامة نفَّذ خلال الفترة من 31/12/2023 وحتى 3/1/2024 النسخة الأولى من برنامج "احترافية إدارة الاجتماعات الحكومية" أحد البرامج المدرجة بذات الخطة وذلك لعدد 20 من الإدارات ذات العلاقة شملت مديري مكاتب رئيسية ومديري إدارات المجالس والمؤتمرات ومسئولي العلاقات العامة بالمحافظات.

ولفت إلى أن هذا يأتي في إطار سعي المركز لطرح حزم تدريبية متخصصة لخدمة العاملين بالجهاز الإداري للوزارة على كافة الأصعدة وعلى مختلف المستويات الوظيفية والإدارية وتعظيم الفائدة من القدرات البشرية والكوادر التدريبية بالمحافظة وتبادل الخبرات وصقلها بالعمل جنبًا إلى جنب مع المراكز المتخصصة ولا سيما مركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة.