الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا بتكلفة 268 ألف جنيه

نقل الكشك
نقل الكشك

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إنه قد تم بدء نقل كشك الكهرباء الخاص بمنطقة أبوغنام بمدينة بيلا من أمام مسجد أبوغنام الأثري، بجوار حديقة أبوغنام، لما يسببه من تشويه بصري لمرتادي هذا الجامع الأثري العريق، بتكلفة 268 ألف جنيه.

  • محافظ كفر الشيخ: إعداد التجهيزات اللازمة لنقل الكشك بجوار حديقة أبو غنام

وأضاف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تكليف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع قطاع كهرباء كفر الشيخ وهندسة كهرباء بيلا، بنقل الكشك المتواجد على يمين مدخل مسجد أبوغنام الأثري، وإعداد التجهيزات اللازمة لنقل الكشك بجوار حديقة أبو غنام.

من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم بدء نقل كشك الكهرباء من أمام مسجد أبو غنام الأثري، بناءً على تكليفات محافظ الإقليم للعمل علي راحة المواطنين، ومرتادي مسجد أبو غنام الأثري.

  • تركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لتقليل الطاقة

وأوضح جمال ساطور، رئيس المدينة، أن إجراءات نقل الكشك تتم بالتعاون مع هندسة كهرباء بيلا، إلي جوار حديقة أبو غنام، وجار الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لخفض الاستهلاك وتقليل الطاقة المهدرة.

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جدير بالذكر أن مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبوغنام والشهير بمسجد "أبوغنام" الأثرى بمدينة بيلا، المقام عام 700 هجرية، سيتم افتتاحه قريبا عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الجارية والتي يتم تنفيذها، بالتعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والسياحة والآثار، خاصة أن تطوير المسجد ينتظهره مرتادي الأولياء، باعتبار أن ضريح مسجد "أبو غنام"، وأنه يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ومركز بيلا، كمصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة.

مدينة بيلا كشك كهرباء مسجد ابوغنام مساجد كفر الشيخ أثار كفر الشيخ

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