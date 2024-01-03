الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض السلع الأساسية المخفضة.. تعرف على المواعيد

معرض السلع الأساسية
معرض السلع الأساسية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، معرض السلع الأساسية المخفضة بشارع الجيش أمام بوابة جامعة كفرالشيخ، بالمنطقة اللوجستية، للعمل يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 8 مساءً، في إطار التشغيل التجريبى للمعرض ضمن تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يشيد بقرار خفض أسعار السلع

وأشاد المحافظ، بقرار رئيس الوزراء لما له مردود إيجابى على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية الى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطرى، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التى تقدمها معارض "معًا ضد الغلاء" والتى تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.  

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.  

txt

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام 202‪4-2023

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، لشن حملات رقابية والمرور الميدانى على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية. 

وأكد أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا؛ لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.  

جدير بالذكر، أن محافظة كفرالشيخ، قامت بافتتاح عدد من منافذ "معًا ضد الغلاء" بمدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة انضمت عددًا من السلاسل والمنشآت التجارية الكبرى للمبادرة بكفرالشيخ منها (خير زمان _ مصر والسودان _ أسواق دياب_ ماركت الرفاعي _ أسواق العائلة_ زهران _ أسواق المزرعة_أسواق عماد الدين_ ألبان مندور)، بالإضافة إلى هايبر المنطقة المنطقة الشمالية العسكرية بمراكز ومدن المحافظة.

السلع الأساسية سعر البيض سعر الارز سعر المكرونة سعر الزيت

مواد متعلقة

سيارة المركز التكنولوجي بكفر الشيخ تقدم 120 خدمة للمواطنين.. تعرف عليهم

لمكافحة الملاريا.. الأمراض المتوطنة بكفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع العلاج الحر والمستشفيات الخاصة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام 202‪4-2023

رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يتفقد امتحانات النقل الثانوي

ضبط 8.5 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في "مطوبس" بكفر الشيخ

"التوجيه المهنى".. ورش تدريبية برعاية مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

صيانة الإنارة العامة بطريق "دسوق-كفر الشيخ"

وزير الرياضة يكرم اتحاد شباب كفر الشيخ لجهودهم في تنمية الوعي والمشاركة السياسية

الأكثر قراءة

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

أوقعت 188 قتيلًا.. تفجيرات "كرمان" تُهدد بتصعيد إقليمي.. وطهران: "الرد سيكون ساحقًا"

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

أسماء.. قلب أبيض لا يصلح لهذا العالم المُوحش!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة