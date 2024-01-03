ضبط 8.5 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في "مطوبس" بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، في حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والأساسية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية ومفتشي تموين مطوبس؛أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8.5 طن من الملح الفاسد في إحدى شركات تعبية الأغذية وتم مصادرة كمية الملح والتحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار

كما تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان اسعار لعدد من المحال التجارية والمخابز، وذلك في إطار تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

أكد المحافظ، على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات، والتعامل بمنتهى الحسم واتخاذ الاجراءات القانونية على الفور لحماية المستهلك مشددًا على التواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.