الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 1.5 مليون رأس ماشية.. حصاد "طب بيطري" كفر الشيخ خلال 2023

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عن إنجازتها خلال عام 2023، وما تضمه من إدارات، وما تم فيها من تطوير، إضافة ما تم إنجازه من تحصين، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

حصاد مديرية الطب البيطري

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن عدد الإدارات البيطرية التابعة للمديرية 11 وحدة، وعدد الوحدات البيطرية 102 وحدة، وعدد نقاط التلقيح الصناعي 72وحدة، وتعداد الثروة الحيوانية.

وأكد بشار، تحصين 536651 رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية، و537905 رأس ماشية من حمى الوادي المتصدع، و74888رأس ماشية من مرض نيموباك، و177577 رأس ماشية من الجلد العقدي، و43132 من جدري الضان، و42426 من مرض طاعون المجترات الصغيرة، وإجمال ما تم تحصينه مليون و403 ألف و579 رأس ماشية.

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وقال بشار، إنه تم التلقيح الصناعي، إناث الأبقار، الملقح 21488 بقرة، والإيجابي 3488 بقرة، والإناث الجاموس الملقح 6612 جاموسةـ، والإيجابي 1017 جاموسة، عدد الحيوانات التي تم علاجها من خلال العلاج الاقتصادي 46773 رأس ماشية، وعدد الحيوانات التي تم علاجها بالقوافل البيطرية من خلال 34 قافلة، 31107 رأس ماشية ودواجن.

وأضاف بشار، أن المحافظة بها 16 مجزر منهم 3 متوقين لأعمال التطوير منهم 2 نصف ألي ومجزر ألي، وما تم ذبحه في تلك المجازر 11646 بقرة، و16531 جاموسة، و2265 ضأن، و20 ماعز، و52 جمل، بإجمالي 30514 رأس ماشية، أما عن الأمراض التي جرى اكتشافها فتم اختبار 15016 رأس ماشية، تبين إيجابية 5 منهم مصابة بمرض البروسيلا،  وتم اختبار 12470 رأس ماشية، وتبين عدم إصابتها بمرض الدرن، كما تم اختبار 9901 من الأغنام والماعز تبين إصابة واحدة بمرض البروسيلا.

وأكد بشار، أن المديرية عقدت 2085 ندوة إرشادية، وعقد 11 دورة فنية متخصصة، و25 دورة تنمية مهارات، وتدريب 52 طبيب بيطري، وتدريب 17 إداري، مؤكدًا أنه تم التأمين على 73946 ماشية عام 2021 بمبلغ 18226334.87جنيه، وفي عام 2022 تم التأمين على 54986 حيوان بمبلغ 11442441.20 جنيه، وفي عام 2023م، تم التأمين على 97471 ماشية، بمبلغ 12381009.30 جنيه.

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