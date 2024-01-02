صيانة الإنارة العامة بطريق "دسوق-كفر الشيخ"

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قيام قسم الكهرباء أعمال رفع كفاءة وصيانة الإنارة العامة بطريق دسوق كفر الشيخ لليوم الرابع على التواللى بمتابعة نواب رئيس المركز والمدينة المهندسة رشا طيبة وأحمد المصرى ورؤساء قرى شمال، بحضور قسم الكهرباء بالوحدة برئاسة رجب الراعي، أيمن غانم مسؤولي قسم الكهرباء وفريق العمل المعاون لهم تحت إشراف مهندسة ترك عبد الفتاح.

حملات نظافة بنطاق دسوق

كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق سير العمل بجهاز النظافة والتجميل، ومتابعة سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإضافة الى اللمداومة على رى وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم.

كما شهدت الوحدات القروية لمركز دسوق محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب واستمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس، وإزالة الإشغالات، كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الإمطار بالقرى والتوابع بالإضافة الى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة فضلًا عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع الاخرى.