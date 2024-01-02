الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الرياضة يكرم اتحاد شباب كفر الشيخ لجهودهم في تنمية الوعي والمشاركة السياسية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ وأعضاء حملة بشبابها  بالمحافظة، وذلك ضمن حفل تكريم الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تقديرًا لجهودهم في المساندة الوطنية والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمركز الابتكارالشبابي والتعلم بالجزيرة.

دعم مديريات الشباب

من جانبه هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ وحملة بشبابها من أبناء المحافظة، على تكريم اليوم بعد شهور من العمل فى التوعية والمساندة الوطنية وتشجيع المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى حرص الوزارة ومديريات الشباب والرياضة، على دعم كل الكيانات الشبابية التى حققت الفارق بفضل إيمان القيادة السياسية الحكيمة بدور شباب الوطن في مواجهة تحدياته وإستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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 وقد أدى أعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ وأعضاء حملة بشبابها، دورهم فى المساندة الوطنية بدعم من مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية ومتابعة محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وفى ختام الحفل وجه ممثلو الكيانات الشبابية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على هذا التكريم، مؤكدين أنهم سيواصلون جهودهم في خدمة الشباب المصري، ودعم مسيرة التنمية في البلاد.

وفي وقت سابق،  فقد نظمت مراكز الفنون والإبداع بمراكز شباب "قبريط وسيدى سالم وكفر الشيخ" تدريبات خاصة لتنمية المهارات الإبداعية، لتنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم، لاحتواء طاقاتهم.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، يقدم برنامج خاص، لتنمية المهارات الفنية إلى جانب البرامج الرياضية التى تصمم خصيصًا ليتناسب وقدراتهم البدنية، لتحقيق الأهداف المرجوة، مع إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب، لمساعدة ذوي الهمم، على تطوير قدراتهم وتشجيعهم على تحدي الإعاقة وتفريغ الشحنة الانفعالية.

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