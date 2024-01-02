"التوجيه المهنى".. ورش تدريبية برعاية مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريب بعنوان "التوجيه المهني للشباب" للمرحلة العمرية من 18 الي 24 عاما، وذلك بقاعة المديرية.

حضر فعاليات الورشة كل من الدكتور إبراهيم شلبي من وزارة الشباب والرياضة، ومصطفي غريب وكيل المديرية للشباب وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال حسن الدسوقي، مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضـة، إن البرنامج التدريبي يتناول عددا من المهارات التى تمكن الشباب من تخطيط مسارهم المهني بشكل جيد، وتحديد الأهداف والقيم المهنية.

كما تضمنت الورشة التدريبية نظرية الامتحانات المهنية، التى تساعد المشتركين على فهم أنفسهم بشكل أفضل واكتشاف الاهتمامات والمهارات التى تناسبهم وتوجههم نحو اتخاذ القرارات المهنية المستنيرة، والاساليب التحفيزية لتحقيق أهدافهم المستقبلية.

برامج تدريبية لتمكين الشباب

وتابع الدسوقي أن تلك التدريبات تأتي ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب، برئاسة منال جمال الدين، وجيهان رشوان مدير إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضـة، مشيرًا إلي أنه تم تنفيذ 55 معسكرا تدريبيا بمشاركة 6600 مستفيد ضمن معسكرات سفراء مشواري، كما تم تنفيذ 60 ورشة تدريبية بمشاركة 1200 مستفيد، ومن المتوقع أن تستمر البرامج التدريبية لتنمية مهارات الشباب خلال الفترة القادمة.

وفي وقت سابق، نفذ مركز شباب الصافية التابع لإدارة شباب دسوق "اللقاء الكشفى لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين" لأعضاء مركز الشباب، وقد استهدف اللقاء الكشفى عدد (100) عضو غير كشفيين من مختلف المراحل.

وقد تم تعريفهم بالحركة الكشفية، والوعد والقانون الكشفي، وتاريخ الحركة الكشفية، كما تم تعريفهم بالحبال وأنواعها، كما تم التدريب على كيفية إستخدامها في عمل العقد،الرباطات، الدورات)، كما تم تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويحية.

يأتي كل هذا في إطار العمل على جذب الطلائع والشباب للحركة الكشفية وانضمامهم للفرق الكشفية بمركز الشباب، بالإضافة إلى صقل مهارات الطلائع والشباب العلمية والثقافية والذهنية والبدنية والروحية، وتنمية قدراتهم، وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة.