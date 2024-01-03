الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمكافحة الملاريا.. الأمراض المتوطنة بكفر الشيخ تعقد اجتماعًا مع العلاج الحر والمستشفيات الخاصة

الإجتماع
الإجتماع

عقدت الدكتورة أماني القرش مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ،اليوم، اجتماعًا مع الدكتور محمود صبرى، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور محمد حلمى، مدير إدارة مكافحة العدوى، ومديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة ومسؤولى مكافحة العدوى والإحالة بالمستشفيات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030، وبناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وبحضور الدكتور  محمد ابو السعد، وكيل المديرية. 

 

  • التعريف بالمرض وطرق انتشاره

وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، منها التعريف بمرض الملاريا وطرق انتشاره والعلاج والوقاية منه، وطرق الإحالة وكيفية التعامل مع المريض المحول من مستشفى إلى أخرى، وكيفية استخدام المضادات الحيوية، وسياسات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

txt

لأول مرة.. تشغيل عيادات مسائية بأجر رمزي في مستشفيات كفر الشيخ


وقدمت إدارة الأمراض المتوطنة خلال الاجتماع شرحًا مفصلًا عن مرض الملاريا، وطرق انتشاره، والأعراض التي تظهر على المريض، وطرق العلاج والوقاية منه، كما تم مناقشة طرق الإحالة وكيفية التعامل مع المريض المحول من مستشفى إلى أخرى، وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمريض.


وفيما يتعلق بكيفية استخدام المضادات الحيوية، تم التأكيد على ضرورة استخدامها وفقًا لتوجيهات الطبيب المختص، لتجنب حدوث أي مضاعفات، وتم مناقشة سياسات مكافحة العدوى داخل المنشات الصحية، وذلك للحفاظ على سلامة المرضى وسلامة مقدم الخدمة والحفاظ على البيئة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون بين إدارة الأمراض المتوطنة ومكافحة العدوى والعلاج الحر والمستشفيات الخاصة بالمحافظة، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

مرض الملاريا أمراض متوطنة العلاج الحر صحة كفر الشيخ مستشفيات كفر الشيخ

مواد متعلقة

رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يتفقد امتحانات النقل الثانوي

ضبط 8.5 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في "مطوبس" بكفر الشيخ

"التوجيه المهنى".. ورش تدريبية برعاية مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

صيانة الإنارة العامة بطريق "دسوق-كفر الشيخ"

وزير الرياضة يكرم اتحاد شباب كفر الشيخ لجهودهم في تنمية الوعي والمشاركة السياسية

نائبا عن الرئيس.. محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

محافظ كفرالشيخ: تطهير شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي ورفع الإشغالات

تحصين 1.5 مليون رأس ماشية.. حصاد "طب بيطري" كفر الشيخ خلال 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

أسماء.. قلب أبيض لا يصلح لهذا العالم المُوحش!

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة