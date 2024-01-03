رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يتفقد امتحانات النقل الثانوي

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير امتحانات النقل الثانوي، اليوم الأربعاء، من داخل لجان معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، إذ تفقد سير العمل بلجان معهد نجلاء العربي الثانوي بنين، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

ووجه بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أيًا من أساليب الغش، لتسير الامتحانات على أتم وجه، مشيرًا لوجود غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد على أي استفسارات على الفور.

توفير الجو المناسب للطلاب في الامتحانات

ووجه رئيس المنطقة خلال جولته بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أيًا من أساليب الغش، مشيرًا إلى أن امتحانات النقل الثانوي تعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيدًا لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه، كما أشار رئيس المنطقة الأزهرية، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد علي أي استفسارات.

توفير كافة الاحتياجات اللازمة من أجل سير الامتحانات علي أكمل وجه

فيما أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه قد تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والإنصراف لجميع المشاركين في العملية الإمتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الإمتحانات بالصورة اللائقة.‏

وأكد رئيس المنطقة الأزهرية، أنه يتم التعامل أولا بأول مع أي شكاوي أو مخالفات ترصدها غرف العمليات بالمنطقة الأزهرية بالمحافظة.