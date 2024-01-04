الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريب 32 موظفًا ببرنامج الإصلاح الإداري بمركز استدامة بكفر الشيخ

التدريب
التدريب

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بدء فعاليات برنامج الإصلاح الإداري بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وذلك لتدريب 32 موظفًا من مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن، خلال يومين 3،4 يناير الجاري.

حاضر خلال الفعاليات الدكتورة نهلة الشبعان، والتي ناقشت كيفية إدارة التغيير وطرق مواجهة الفساد الإداري واستراتيجية الإصلاح الإداري، ورؤية تطويره تحقيقا لرؤية مصر 2030.

تطبيق مشروع التحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة

وتابعت أن الجهاز الإداري للدولة يهدف إلى تطبيق مشروع التحول الرقمي، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات العمل به، ومنظومة التواصل المؤسسي الرقمي، وتحديث الهيكل التنظيمي، إلى جانب فلسفة تعديل وتحويل جميع ملفات الأرشيفية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل المؤسسات، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية.

تدريب العاملين بالأرشيف علي منظومة الصادر والوارد

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه  تم مؤخرا تدريب العاملين بالأرشيف على منظومة الصادر والوارد وتدريبهم على كيفية استقبال وإرسال الخطابات والمراسلات بين جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة وكذلك الجهات الخارجية المعاملة معها، عن طريق منظومة الصادر والوارد وذلك لتوفير الوقت والجهد في إرسال الخطابات وتفعيل المنظومة ومواكبة خطط الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وإلغاء التعامل بالمكاتبات الورقية بين الجهات وبعضها؛ تطبيقا لجهود الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

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توزيع لحوم على 500 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

من جانبه، فقد أكد عمرو البشبيشي،  نائب محافظ كفر الشيخ، على التعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية المقدمة لهم من خلال المراكز التكنولوجية والتي تركز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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