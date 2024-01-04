الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع لحوم على 500 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

أعلنت جمعية "الأورمان" بمحافظة كفر الشيخ، عن توزيع عدد 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة أولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المحافظة، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، أثناء احتفالات كبرى بكنيسة ماري جرجس بالحامول وكنيسة ماري جرجس ببيلا بمناسبة أعياد رأس الميلاد.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وفقًا لخطة الحماية المدنية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة كفرالشيخ، مشيدة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

أبحاث ميدانية لتحديد الحالات المستفيدة

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

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واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ قد نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة مثل  تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة،  وأيضا كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

عيد الميلاد توزيع لحوم مركز بيلا محافظة كفر الشيخ جمعية الأورمان

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