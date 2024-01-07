حملات نظافة وتطهير شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، شن حملات نظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي.

حملات نظافة بالمدن والمراكز

وتابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، استعدادات الحملة الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع ١٧٥ طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برفع ٨٦ طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الاشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في حملات النظافة برفع ١١٠ أطنان مخلفات قمامة، بقرى محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، والتي قامت برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل وخاصة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج والشوارع الرئيسية ومنطقة موقف مسير، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدخل بالمدينة، ومتابعة رفع الإشغالات وحركة نقل الركاب، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي مسير، ومتابعة اعمال النظافة ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتم رفع ٦٠ طن قمامة من شوارع المدينة.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم برفع ٧٠ طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذى بلغت ٧٥ طن وازاله التراكمات بكافة شوارع وأحياء المدينة وقري المركز، بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا - إبشان»، والتي تضمنت تمهيد وتسوية الطريق، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة مع استمرار المتابعة الميدانية لأعمال تمهيد وتسوية الشوارع ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز ومدينة بيلا، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العام بالمركز والمدينة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك رفع الناتج اليومي الذى بلغ ٦٠ طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، في حملات النظافة والاشغالات، وتم رفع ٦٣ طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية،بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، في حملات النظافة والإشغالات ورفع ٧٣ طن قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلًا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.