محافظ كفرالشيخ يتفقد خدمات تأمين الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، خدمات التأمين بمحيط الكنائس بمدينة كفرالشيخ، ومن بينها "كنيسة الأقباط الإنجليين بشارع الخليفه المأمون، وكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بشارع سعد زغلول، وكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بمحور صبري القاضي، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وشدد على تكثيف تواجد المجموعات الأمنية ومراقبة دور العبادة والمنشآت الحيوية والميادين الرئيسية بالكاميرات.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد أبوالفتوح زكي، مدير أقسام تراخيص المرور، والمهندس الخضراوي خضر، رئيس حي شرق مدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

إزالة الإشغالات بمحيط الكنائس

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة الإشغالات ومنع انتظار السيارات بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية، ورفع مستوى النظافة والتجميل، والرفع الفوري لمخلفات القمامة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة الكشافات والأعمدة بالشوارع المحيطة بدور العبادة، مشددًا أنه لا تهاون مع المقصرين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على حسن معاملة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في محيط الكنائس والشوارع المحيطة بها، وكذلك تأمين أماكن التجمعات للمواطنين أثناء احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وفتح المتنزهات والحدائق العامة أمام المواطنين.

فيما تقدم محافظ كفرالشيخ، بأصدق التهنئة للمصريين بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى العلى القدير أن يحفظ مصر الكنانة وشعبها العظيم من كل سوء.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، والمستشفيات والوحدات الصحية والأطقم الطبية، وتوفير المستلزمات الطبية على مستوى المحافظة، وعقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للمتابعة اللحظية بالصوت والصورة من المواقع المختلفة، بشكل دائم على مدار الساعة للتفاعل والتواصل مع المواطنين، بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة المعنية، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هناك تأمينًا كاملًا، وإجراءات أمنية مكثفة بمحيط الكنائس وعلى محاور الطرق وانتشار الفرق الأمنية بالشوارع والميادين العامة والمؤدية إلى الكنائس والمتنزهات العامة لتأمين الإحتفالات.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالإجراءات التأمينية المتبعة، موجهًا كل الشكر والتقدير، للواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، ولرجال قوات الشرطة لما يقومون به من جهد في تأمين دور العبادة، وإجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، ومنظومة كاميرات المراقبة على أسوار الكنائس وبداخلها، والاطمئنان على العملية الأمنية بجميع دور العبادة بالمحافظة، لتحقيق أعلى درجات التأمين.