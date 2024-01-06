السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات الرصف بعدد من الشوارع

محافظ كفر الشيخ يتفقد
محافظ كفر الشيخ يتفقد الرصف

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفر الشيخ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023م، ميدانيًا، مؤكدًا تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات، ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال حتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها، وذلك بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور.

  • محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف 
  • وخلال جولته تفقد محافظ كفرالشيخ، أعمال الرصف بشوارع "الجمهورية- مسجد أباظة- ميدان الـ 47- عبدالعزيز جاويش- دنشواى- الدستور- شاهين"، وعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفرالشيخ، فضلًا عن تفقد أعمال الرصف بشارع ناجى شتلة بوسط مدينة كفرالشيخ، مكلفًا برصف قطاع مشروع الـ109 عمارة بمحور صبرى القاضى، لافتًا أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كم بمدينة كفرالشيخ هذا العام، حيث تقوم الدولة تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم فحص المرافق من خلال جهاز رادار أرضي لمراجعة المرافق " كهرباء- مياه شرب - صرف صحى- غاز - كابلات الإتصالات"، قبل أعمال الرصف، كما يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتًا انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. ‬

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محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام 202‪4-2023

وشدد محافظ كفر الشيخ، على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف- الكهرباء- مياه الشرب والصرف الصحي"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء محافظة كفرالشيخ.

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