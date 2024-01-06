السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكفر الشيخ لمتابعة تأمين صلاة عيد الميلاد

غرفة العمليات
غرفة العمليات

عقدت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، غرفة الأزمات والطواريء بديوان المديرية، برئاسة الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة، وعضوية الدكتورة سماح جاد مدير إدارة  الطب العلاجى، والدكتورة آمال حجاج مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور شريف الخولي مدير إدارة الطب الوقائي، وذلك لمتابعة إجراءات التأمين الصحي لصلاة عيد الميلاد المجيد بكنائس المحافظة.

 

  • خطة التأمين الصحي لصلاة عيد الميلاد

وقال الدكتور محمد شقوير، إن غرفة الأزمات والطواريء ناقشت خطة التأمين الصحي لصلاة عيد الميلاد المجيد، من خلال فرق 100 يوم صحة داخل الكنائس بمختلف الإدارات الصحية داخل المحافظة، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طوارئ.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن غرفة الأزمات والطواريء ناقشت أيضًا جهود الفرق الطبية الثابتة داخل الكنائس، والتي تعمل على تقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وأكد الدكتور محمد شقوير، أن مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ تحرص على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

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