الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق بمدينة بيلا فى كفرالشيخ

الكهرباء
الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة بيلا، غدا الثلاثاء 9 يناير الجاري، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي المجزر الآلي "خروج توزيع بيلا الجديدة"، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

أسماء المناطق المتأثرة بقطع التيار الكهربائى بنطاق مركز ومدينة بيلا

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الإثنين، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي، "السلام – مصطفي شعيشع – الصياد – أم عيسي "، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

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اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء

وأهابت هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

 في سياق آخر، تابع جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب المغذي لمدينة بيلا وقريتي الجرايدة والحوة وتوابعهما.

إصلاح الكسر المفاجئ بماسورة المياه

وأوضح وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، أن غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغا عن وجود كسر مفاجئ في خط المياه قطر 620 مم المغذي لمدينة بيلا وقريتي الجرايدة والحوة وتوابعهما، مشيرًا إلي أنه على الفور انتقل فريق عمل فني إلى مكان البلاغ، بإشراف ومتابعة شخصية لحظة بلحظة حتي إتمام عملية إصلاح الكسر المفاجئ بعد توفير قطع الغيار اللازمة، وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، والتأكد من عودة ضخ المياه مرة أخرى للمواطنين بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

 

يوم الثلاثاء يوم الاثنين مركز بيلا محافظة كفر الشيخ التيار الكهربائي

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