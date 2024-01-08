تدريب 26 مديرًا تنفيذيًا على برنامج "احتراف إدارة الاجتماعات الحكومية" بكفرالشيخ

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فعاليات برنامج "احتراف إدارة الاجتماعات الحكومية"، الذى ينفذه مركز استدامة للتدريب والتطوير عن أهمية الاجتماعات وطرق إدارتها وأجندتها وأنواعها.

حاضر في البرنامج كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير مدرب معتمد NTA ومدرب تطوير وتأهيل رأس المال البشري بوزارة التنمية المحلية.

تدريب 26 مديرًا تنفيذيًا وسكرتير عموم على برنامج "احتراف إدارة الاجتماعات الحكومية"

وقال محافظ كفرالشيخ إنه يتم تدريب 26 من المديريين التنفيذيين وسكرتيري عموم مراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات، على برنامج "احتراف إدارة الاجتماعات الحكومية"، اليوم وغدًا الثلاثاء، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بالديوان العام.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية المحافظة برفع كفاءة وقدرات التنفيذين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بمحافظة كفرالشيخ، من خلال تصميم برامج تدريبية نوعية متخصصة تلبي احتياج العاملين بالمحافظة في مختلف التخصصات.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن مركز الاستدامة يهدف إلى الارتقاء بمنظومة بناء القدرات والتدريب، ومواكبة خطط الدولة الاستراتيجية في ملف رفع كفاءة الجهاز الإداري، وإعداد خطة تدريبية تلبي طموحات القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة وترفع من الكفاءة المهنية والتخصصية للعاملين، والتأكيد على مواصلة خطط المحافظة في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

من جانبه، قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، إن فعاليات البرنامج التدريبي "إدارة الاجتماعات الحكومية"، والمصمم خصيصًا لمخاطبة الإدارات والأفراد ذوي العلاقة المباشرة بإدارة وتنسيق الاجتماعات الحكومية من مديري مكاتب رئيسية وتنفيذية وسكرتارية تنفيذية وسكرتيري عموم، وكذا مديرو مكاتب متخذي القرار بالمديريات الخدمية والمكاتب الفنية بقطاعات المحافظة، ويتناول محاور منها مفهوم الاجتماعات الحكومية، ومتى يتم إقرارها كأحد حلول العمل، وأنماط الاجتماعات ومراحل تنفيذها، وإيتيكيت الاجتماعات الرسمية، بالإضافة إلى إدارة النقاش وتسوية الخلافات وسبل إنجاح الاجتماعات.