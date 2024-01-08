تحصين 38650 طائرا بلقاح انفلونزا الطيور في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مديرية الطب الييطري حصنت 38650 طائرا بلقاح إنفلونزا الطيور، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور هشام علام، مدير ادارة الدواجن بالطب البيطرى.

تحصين الطيور من الأمراض الوبائية

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 38650 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وذلك في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتم سحب 18 عينة من الطيور من 9 منازل وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن.

سحب 110 عينات ما قبل البيع من 10 مزارع للدواجن

كما تم سحب 110 عينات ما قبل البيع من 10 مزارع للدواجن بإجمالي عدد 59000 طائر وارسالها الى المعمل المرجعي للفحص البيطرى، كما تم منح 28 تصريح نقل للطيور الحية، ذلك في اطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

من جهته، قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن عدد الإدارات البيطرية التابعة للمديرية 11 وحدة، وعدد الوحدات البيطرية 102 وحدة، وعدد نقاط التلقيح الصناعي 72وحدة، وتعداد الثروة الحيوانية، وذلك خلال رصده لإنجازات العام الماضي 2023.

وأكد بشار، تحصين 536651 رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية، و537905 رأس ماشية من حمى الوادي المتصدع، و74888رأس ماشية من مرض نيموباك، و177577 رأس ماشية من الجلد العقدي، و43132 من جدري الضان، و42426 من مرض طاعون المجترات الصغيرة، وإجمال ما تم تحصينه مليون و403 ألف و579 رأس ماشية.

وقال بشار، إنه تم التلقيح الصناعي، إناث الأبقار، الملقح 21488 بقرة، والإيجابي 3488 بقرة، والإناث الجاموس الملقح 6612 جاموسةـ، والإيجابي 1017 جاموسة، عدد الحيوانات التي تم علاجها من خلال العلاج الاقتصادي 46773 رأس ماشية، وعدد الحيوانات التي تم علاجها بالقوافل البيطرية من خلال 34 قافلة، 31107 رأس ماشية ودواجن.