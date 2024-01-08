كفرالشيخ: 28 خدمة قدمتها سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أن خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى الثابت، للتيسير على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجي بالمدينة للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية، التى استهدفت تقديم الخدمات بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ لتقديم الخدمات الحكومية، بحضور طاقم الإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وإدارة الدعاية والإعلان والتسويق بالمحافظة.

إصدار التراخيص والخدمات

وقال المحافظ إنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، اليوم، بمدينة كفرالشيخ لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا إلى أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك وموظف خزانة إلكترونى ليتم الدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

وأوضح أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل قدمت 28 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال 24 ساعة، ليتم إصدار الرخصة فى ذات اليوم المتقدم به طالب الخدمة، لافتًا إلى أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعددة في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كل الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلًا عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى (القرى الرئيسة)، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الأسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف نائب محافظ كفرالشيخ أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكل أنواع التراخيص "محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعلية، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق "كهرباء ومياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019.