وسط فرحة أهالي بيلا.. نقل كشك كهرباء مسجد أبو غنام الأثري بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في أعمال نقل كشك الكهرباء الخاص بمنطقة أبو غنام بمدينة بيلا من أمام مسجد أبو غنام الأثري، للصالح العام للحفاظ على مظهر الجامع الأثري العريق، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد، وسط فرحة كبيرة من أهالى مركز بيلا بأعمال التطوير التي تشهدها منطقة مسجد أبو غنام الأثري.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أصدر تكليفاته لرئيس مركز ومدينة بيلا، جمال ساطور، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وهندسة كهرباء بيلا، لنقل كشك الكهرباء المتواجد أمام مسجد أبو غنام الأثري، وإعداد التجهيزات اللازمة لنقل الكشك بجوار حديقة أبو غنام، لافتًا أنه تم الانتهاء من نقل الكشك للصالح العام.

وأوضح رئيس المدينة، أن إجراءات نقل الكشك تمت بالتعاون مع هندسة كهرباء بيلا، إلي جوار حديقة أبو غنام، وتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتركيب عدادات حديثة لكشك الكهرباء لخفض الاستهلاك وتقليل الطاقة المهدرة.

يذكر أن مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، المقام عام 700 هجرية، سيتم افتتاحه قريبا عقب الانتهاء من أعمال التطوير والترميم الجارية والتي يتم تنفيذها، بالتعاون المشترك بين وزارت الأوقاف والسياحة والآثار، خاصة أن تطوير المسجد ينتظهره مرتادي الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ومركز بيلا.