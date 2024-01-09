مرور مفاجئ لوكيل "صحة كفر الشيخ" على مستشفيات بالمحافظة

أجرى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مرور مفاجئ على مستشفى حميات مطوبس حيث تم التشديد والتأكيد على اتباع كافة التعليمات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لضبط العمل وتحسين مستوى الخدمة

كما مر "شقوير" على وحدة إبيانة الصحية التابعة لإدارة مطوبس الصحية، والتي تعمل ضمن وحدات الرعاية الاوليه طوارئ 24 ساعة.

مرور مفاجئ على مستشفى البرلس

فيما قام الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بمرور مفاجيء على مستشفى البرلس المركزى ، وبالمرور تبين انضباط طاقم العمل كما تبين وجود نقص ببعض المستلزمات الطبيه وعلى الفور قام بالتواصل مع مدير ادارة الصيدلة ومسئول المستلزمات الطبية بالمديرية لسرعة توفير النواقص ،

من جانبه فقد تم التعليق على مستوى النظافة وشدد على ضرورة تواجد مسئولى النظافة على مدار اليوم لتحسين المستوى.

وأكد وكيل وزارة الصحة، إستمرار المتابعة لجميع المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ على مدار الساعة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحيه المختلفة.

وفي وقت سابق، فقد قام الدكتور محمد أبو السعد،وكيل المديرية، بالمرور على مستشفى فوه المركزي وبعض الوحدات التابعة لإدارة فوه الصحية ( وحدة السالمية الصحية - وحدة قبريط الصحية - وحدة سنديون الصحية ) وذلك لمتابعة سير وإنتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون تقصير.

كما تفقد الدكتور محمد ابو السعد جميع أقسام المستشفى مثل الإستقبال والطوارئ والعمليات والحضان والغسيل الكلوي والعناية المركزة وبنك الدم وإطمأن على توافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفة، مشيدًا بجميع العاملين وإلتزامهم التام وتقديمهم الخدمات المنوطة بهم على أكمل وجه.

كما قام أيضا بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي التابعة لمستشفى مطوبس المركزي والتأكد من إنتظام العمل بها، ويذكر أن وحدة الغسيل الكلوي تم نقلها بصفة مؤقتة إلى قرية سنديون - مركز فوه لحين الإنتهاء من التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

واختتم الجولة التفقدية بالمرور على المعمل المشترك بدسوق، حيث تلاحظ أن مستوى النظافة بالمعمل غير مقبول، ووجه سيادته لمدير المعمل بالعمل على تلافي السلبيات

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة وفقا لرؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.