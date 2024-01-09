الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

مرور مفاجئ لوكيل "صحة كفر الشيخ" على مستشفيات بالمحافظة

الجولة
الجولة

أجرى الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مرور مفاجئ على مستشفى حميات مطوبس حيث تم التشديد والتأكيد  على اتباع كافة التعليمات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمه لضبط  العمل وتحسين مستوى الخدمة  

كما مر "شقوير" على وحدة إبيانة الصحية التابعة لإدارة مطوبس الصحية، والتي تعمل ضمن وحدات الرعاية الاوليه طوارئ 24 ساعة.

مرور مفاجئ على مستشفى البرلس

فيما قام الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بمرور مفاجيء على مستشفى البرلس المركزى ، وبالمرور تبين انضباط طاقم العمل كما تبين وجود نقص ببعض المستلزمات الطبيه وعلى الفور قام  بالتواصل مع مدير ادارة الصيدلة ومسئول المستلزمات الطبية بالمديرية لسرعة توفير النواقص  ، 
من جانبه فقد تم التعليق على  مستوى النظافة وشدد على ضرورة تواجد مسئولى النظافة على مدار اليوم لتحسين المستوى.

txt

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات الرصف بعدد من الشوارع

 وأكد وكيل وزارة الصحة،  إستمرار المتابعة لجميع المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ  على مدار الساعة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحيه المختلفة.

وفي وقت سابق، فقد قام الدكتور محمد أبو السعد،وكيل المديرية،  بالمرور على مستشفى فوه المركزي وبعض الوحدات التابعة لإدارة فوه الصحية ( وحدة السالمية الصحية - وحدة قبريط الصحية - وحدة سنديون الصحية ) وذلك لمتابعة سير وإنتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون تقصير.

كما تفقد الدكتور محمد ابو السعد جميع أقسام المستشفى مثل الإستقبال والطوارئ والعمليات والحضان والغسيل الكلوي والعناية المركزة وبنك الدم وإطمأن على توافر أرصدة أكياس الدم من الفصائل المختلفة، مشيدًا بجميع العاملين وإلتزامهم التام وتقديمهم الخدمات المنوطة بهم على أكمل وجه.

كما قام أيضا بالمرور على وحدة الغسيل الكلوي التابعة لمستشفى مطوبس المركزي والتأكد من إنتظام العمل بها، ويذكر أن وحدة الغسيل الكلوي تم نقلها بصفة مؤقتة إلى قرية سنديون - مركز فوه لحين الإنتهاء من التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

واختتم الجولة التفقدية بالمرور على المعمل المشترك بدسوق، حيث تلاحظ أن مستوى النظافة بالمعمل غير مقبول، ووجه سيادته لمدير المعمل بالعمل على تلافي السلبيات 

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة وفقا لرؤية مصر 2030، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

مستشفى البرلس مستشفي مطوبس خدمات طبية صحة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

فصل الكهرباء عن 4 مناطق في "بيلا" بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء

تحرير 28 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة في "بيلا" بكفر الشيخ

كفرالشيخ: 28 خدمة قدمتها سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

تدريب 26 مديرًا تنفيذيًا على برنامج "احتراف إدارة الاجتماعات الحكومية" بكفرالشيخ

تحصين 38650 طائرا بلقاح انفلونزا الطيور في كفر الشيخ

"أسرتك ثروتك".. مركز إعلام دسوق ينظم ندوة عن تنمية الأسرة المصرية

غدًا.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق بمدينة بيلا فى كفرالشيخ

مركز "استدامة" بكفر الشيخ يسهم ببرامج تدريبية ضمن خطة التنمية المحلية 2023-2024

الأكثر قراءة

رد قوي من نقابة المهن الموسيقية على زوجة الموسيقار حلمي بكر

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف سيارتهما برفح

لماذا لم يحقق فيلم "Barbie" أرقاما قياسية أمام "Oppenheimer" في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب

أبرز 45 إطلالة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

إيرادات الأفلام أمس الإثنين.. "الإسكندراني" في الصدارة و"أبو نسب" ثانيًا

وزير الرى: السد العالى أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين وحمى مصر من الجفاف والفيضانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان