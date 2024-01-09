فصل الكهرباء عن 4 مناطق في "بيلا" بكفر الشيخ اليوم الثلاثاء

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء حتى الساعة 1 ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي المجزر الآلي «خروج توزيع بيلا الجديدة»، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

أسماء المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: « السلام – مصطفي شعيشع – الصياد – أم عيسي »، مؤكدة إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

و أهابت هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.

مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع

فيما كلف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة بنطاق مركز بيلا، والتدخل السريع للاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين حفاظًا علي أرواح وسلامة المواطنين.

وأجرى قسم الكهرباء بالمدينة، أعمال صيانة لمحولات الكهرباء منها محول عبد الونيس ومحول عزبة 27 التابعة للوحدة القروية بالناصرية ومحول الشويحي، بجانب إصلاح الخلية لعزبة 27 بالناصرية، فضلا عن متابعة أعمال إنارة الشوارع والطرق الرئيسية والميادين وصيانة خطوط الإنارة العمومية منها طريق «الكراكات - كفر الشيخ»، وطريق مدخل الناصرية وصولًا بكوبري الوقف بقرية الكوم الطويل.

كما قام قسم الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، بعمل صيانة ورفع كفاءة لأعمدة الإنارة والكشافات بعدد من شوارع المدينة، والشوارع المحيطة بالمدارس، حرصا على سلامة وأرواح الطلاب والمواطنين، باستخدام سيارة كهرباء ومعدات رئاسة مركز ومدينة بيلا.