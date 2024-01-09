الثلاثاء 09 يناير 2024
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“عمداء جامعة كفر الشيخ” يشدد على انضباط امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإجتماع
الإجتماع

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.
- متابعة سير الامتحانات 

واستهل رئيس جامعة كفر الشيخ أعمال المجلس بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، والتأكيد على توفير المناخ المناسب للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات المتبعة داخل اللجان لتحقيق أقصى درجة من الانضباط، كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج.

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ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات، نحو تنظيم زيارات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي2023/2024.


وناقش "دسوقي" استعداد جامعة كفر الشيخ للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار ما نفذته الجامعة من مبادرات ومشروعات تحمي البيئة، وتحافظ عليها، وتعزز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيط، واستمرار الجامعة في ابتكار حلول تتصدى للتحديات البيئية في ضوء إستراتيجية الجامعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.


وأكد استمرار العمل نحو الاعتماد المؤسسي لمختلف كليات الجامعة والاعتماد البرامجي وفقًا لاستراتيجية الجامعة نحو التطوير العلمي والإداري.


ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ بضرورة استمرار العمل نحو ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، للوصول لابتكارات قابلة للتنفيذ الصناعي، مؤكدًا أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).


كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ على استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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