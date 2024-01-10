الأربعاء 10 يناير 2024
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دورة تدريبية في مجال الإطفاء بمستشفى برج البرلس بكفر الشيخ

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزاره الصحه بكفر الشيخ، أنه تحت إشراف فريق السلامة والصحة المهنية بمستشفى برج البرلس، تم عمل دورة تدريبية متقدمة للعاملين بمستشفى برج البرلس، في مجال مكافحة الحرائق والإخلاء حال حدوث أي طوارئ.

 أنواع طفايات الحريق واستعمالاتها

وألقى قائد مركز تدريب الحمايه المدنيه بكفرالشيخ المقدم محمود مقلد، محاضرة تناول خلالها شرح أنواع طفايات الحريق ومكوناتها وكيفية استعمالها، بالإضافه الي شرح عملي لخطة إخلاء الفريق الطبي والمرضي بالمستشفى إذا لزم الأمر.


وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتى فى ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمنى بين وزارة الداخلية المصرية ومختلف قطاعات الدوله، وحرصا من الدوله على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى للكوادر في  شتى قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.

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"صحة كفر الشيخ": مناقشة عمل دور إضافي بمستشفى فوه المركزي

صحة كفر الشيخ الطوارئ والإخلاء إطفاء الحرائق طفايات الحريق الحماية المدنية

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