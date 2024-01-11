الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة لزيادة عدد فصول محو الأمية بمراكز شباب كفرالشيخ

اللقاء
اللقاء

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إبراهيم غنيم، مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع كفرالشيخ، وفاطمة مخيمر، مدير إدارة البروتوكلات بالهيئة، لمناقشة خطة المديرية لزيادة عدد فصول محو الأمية بمراكز شباب المحافظة، وفق بروتوكول "المصريون يتعلمون" المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف "المصريون يتعلمون" ومحو أمية الكبار، كونه مشروعًا وطنيًا قوميًا، مشيرًا إلى تحقيق نسب عالية فى المشاركة من قبل أفراد الأسرة المصرية بمراكز الشباب، الأمر الذى يثبت دور مراكز الشباب الفعال فى القضاء على الأمية، وقيامها بدورها كمراكز خدمة مجتمعية.

زيادة عدد الفصول

ووجّه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بزيادة عدد الفصول بمراكز الشباب، وفتح فصل على الأقل بكل مركز، ومتابعة امتحانات دورة يناير 2024، جاء ذلك بحضور مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وباسم سعيد، منسق المشروع بالمديرية.

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