الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

أبرز قرارات مجلس أمناء مستشفى دسوق العام في كفر الشيخ

الإجتماع
الإجتماع

عقد مجلس أمناء مستشفى دسوق العام اجتماعًا في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف الصحة.

حضر الاجتماع اللواء تامر سعيد سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، واللواء علاء يوسف، رئيس مجلس مدينة دسوق، والدكتورة سماح جاد، مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد عمر مدير إدارة المستشفيات، والدكتور علاء الأحول مدير المستشفى، والدكتور علاء الشريف نائب مدير المستشفى، والدكتور أيمن الجرواني وكيل المستشفى، والدكتور محمد سليم وكيل المستشفى، والدكتور عبداللطيف شتا وكيل المستشفى، والنائبة الدكتورة جميانة لويس، عضو مجلس الشعب، والنائب المهندس عادل النجار عضو مجلس الشعب.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، أهمها: سرعة بدء اتخاذ إجراءات صيانة المصعد المعطل منذ سنوات، لضمان سلامة المرضى والعاملين بالمستشفى، وتفعيل قرارات المجلس سابقًا بالعمل بلائحة مالية 2017 مؤسسه علاجية، لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

كما ناقش البدء في اتخاذ إجراءات مخاطبة الوزارة بخصوص تركيب مصعد المبنى الجديد القسطرة، لتوفير مزيد من الراحة للمرضى، وقرر المجلس في نهاية الاجتماع تكليف مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات في أسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء تامر سعيد سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، اهتمام المحافظ بملف الصحة، وحرصه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة، أن وزارة الصحة حريصة على تطوير المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى، لافتًا أنه يمر على مستشفيات المحافظة والمنشأت الطبية بشكل مفاجئ من أجل الاطمئنان علي الخدمات الطبية والصحية المقدمة لكافة المواطنين. 

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