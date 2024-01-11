غلق 11 منشأة طبية مخالفة فى حملة للعلاج الحر بكفر الشيخ

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حملة مرور مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة في وقت متزامن، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة للقانون.

حيث نظّم الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مرور شملت جميع مراكز المحافظة في توقيت واحد، وذلك لضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق بخصوص المنشآت المخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.

غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة

أسفرت الحملة عن غلق 11 منشآه طبية غير حكومية وتشميعها بالشمع الأحمر على خلفية مخالفتها للقانون وصدور قرارات غلق بحقها، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الأمن ومجالس المدن.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن المرور على 217 منشأة طبية خاصة، بينهم عدد 51 من المنشآت المخالفة، وستقوم إدارة العلاج الحر بإصدار قرارات غلق لها، وذلك لتنفيذ غلقها في أقرب وقت ممكن.